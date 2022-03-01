مقتل أكثر من 70 جندياً أوكرانياً في قصف روسي على بلدة أوختيركا

المصدر: د ب أ

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أعلن قائد عسكري أوكراني مقتل أكثر من 70 جنديا جراء قصف روسي عنيف على بلدة أوختيركا بمنطقة سومي شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن دميترو زيفيتسكي رئيس القيادة العسكرية في سومي أن "وحدة عسكرية في أوختيركا تعرضت لقصف عنيف من جانب العدو ... ولسوء الحظ، تم تدميرها بالكامل. وقُتل أكثر من 70 جنديا. كما أن هناك ضحايا من المدنيين ... ويجري رفع الحطام الآن، وقد يتم العثور على المزيد من القتلى من الجنود"..

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