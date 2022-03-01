الأمم المتحدة تباشر عزل روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها بشأن الأزمة في أوكرانيا أمس الاثنين قبل إجراء تصويت هذا الأسبوع لعزل روسيا باستنكار "عدوانها على أوكرانيا" ومطالبة القوات الروسية بوقف القتال والانسحاب.

وستصوت الجمعية العامة، التي تضم 193 عضوا، هذا الأسبوع على مشروع قرار مشابه لنص رفضته روسيا في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا يوم الجمعة. ولا يوجد بلد لديه حق النقض في الجمعية العامة ويتوقع الدبلوماسيون الغربيون اعتماد القرار، الذي يحتاج إلى تأييد الثلثين.

وفي حين أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإنها تحمل وزنا سياسيا. وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن التحرك في الأمم المتحدة فرصة لإظهار أن روسيا معزولة بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا المجاورة.

وقال دبلوماسيون أمس الاثنين إن ما لا يقل عن 80 دولة شاركت بالفعل في تقديم مشروع القرار. ومن المقرر أن تتحدث أكثر من 100 دولة قبل تصويت الجمعية العامة.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير "لا أحد يستطيع أن يتجاهل نظراتهم (الأوكرانيين)، الامتناع عن التصويت ليس خيارا".

وبدأت محادثات لوقف إطلاق النار بين المسؤولين الروس والأوكرانيين على حدود روسيا البيضاء أمس الاثنين.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن تؤدي المحادثات "ليس فقط إلى وقف فوري للقتال، ولكن أيضا إلى طريق نحو حل دبلوماسي".

ووصف قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد بوضع قوة الردع النووي الروسي في حالة تأهب قصوى بأنه "تطور مروع"، وقال أمام الجمعية العامة إن الصراع النووي "لا يمكن تصوره".

ووصف سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا أمر بوتين بوضع القوى النووية الروسية في حالة تأهب بأنه "جنون".

وقال كيسليتسيا أمام الجمعية العامة "إذا كان يريد الانتحار، فليس مضطرا لاستخدام ترسانة نووية، فكل ما عليه هو أن يفعل ما فعله الرجل في برلين في قبو العام 1945"، في إشارة إلى انتحار أدولف هتلر.

كما حذر غوتيريش من تأثير الصراع على المدنيين، وقال إنه قد يصبح أسوأ أزمة إنسانية وأزمة لاجئين في أوروبا منذ عقود.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن تصرفات روسيا في أوكرانيا "تتعرض للتشويه". وقال للجمعية العامة "الجيش الروسي لا يشكل خطرا على المدنيين في أوكرانيا، ولا يقصف مناطق مدنية".

واطلع منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن جريفيث المجلس أمس على الوضع الإنساني في أوكرانيا. وتقول فرنسا إنها تخطط لطرح مسودة قرار للمجلس بشأن إدخال المساعدات وحماية المدنيين.

وقال جريفيث للمجلس "حجم الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية مقلق، رغم أننا في الأيام الأولى.. أصيب وقتل أطفال ونساء ورجال من المدنيين".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن المفوضية تخطط لاستقبال ما يصل إلى أربعة ملايين لاجئ في الأيام والأسابيع المقبلة.

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