تبادل الإعلان عن إلحاق خسائر ضخمة بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كل من القوات الأوكرانية والروسية عن إلحاق خسائر ضخمة بقوات كل طرف منهما.

وأعلن الجيش الأوكراني في كييف مقتل أكثر من 5000 جندي روسي وتدمير 191 دبابة منذ بدء العملية العسكرية الروسية. كما أفادت مصادر أوكرانية بتدمير 29 مروحية روسية و 29 طائرة حربية روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التقدم 16 كيلومترا إضافية داخل إقليم لوهانسك شرقي أوكرانيا. وأضافت أنه تم تدمير أكثر من 1000 معدة في البنية التحتية العسكرية من بينها ما يربو على 300 دبابة، منذ بدء "العملية الخاصة".

ولم يتسن التحقق من الأعداد التي أعلنها الجانبان بصورة مستقلة. وبينها أقرت روسيا بوقوع قتلى ضمن صفوفها خلال القتال في أوكرانيا، إلا أنها لم تعلن عن حصيلة للقتلى.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز