روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة

المصدر: د ب أ

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ردا على قرارات العديد من الدول بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، قررت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام ألمانيا و35 دولة أخرى.

وأعلنت هيئة الطيران الروسية "روزافيازيجا" اليوم الاثنين أنه قد تكون هناك استثناءات، مثل الحصول على تصريح خاص من وزارة الخارجية الروسية.

وتتضمن القائمة المنشورة دولا أوروبية أخرى مثل النمسا وبولندا وفرنسا وفنلندا وجمهورية التشيك وبلجيكا. كما شملت القائمة كندا. ولم يتم الإعلان بعد عن موعد رفع هذا القيد.

وقررت ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا. ثم أعلنت روسيا أنها لن تسمح بعد الآن لطائرات من هذه الدول بالتحليق في المجال الجوي الروسي.

ودخلت اللائحة الألمانية حيز التنفيذ في عطلة نهاية الأسبوع، وتؤثر على الرحلات الجوية الروسية إلى ألمانيا وعبرها، كما أعلنت وزارة النقل الألمانية.

وبحسب البيانات، يُستثنى من الحظر الرحلات الجوية الإنسانية. ووفقا للوزارة، فإن الحظر سيطبق مبدئيا لمدة ثلاثة أشهر.

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