بدء مفاوضات روسية أوكرانية في بيلاروسيا

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين بدء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجانب الأوكراني الشيء نفسه ونشرت الوزارة صورا للوفدين يجلسان أمام بعضهما على طاولة طويلة.

وقالت أوكرانيا إن هدفها من المحادثات هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. وكانت روسيا أكثر حذرا مع رفض الكرملين التعليق على هدف موسكو في المفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم قال مكتب الرئيس الأوكراني إن هدف أوكرانيا من المحادثات هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من البلاد.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام بيلاروسية انطلاق محادثات سلام بين الوفدين الروسي والأوكراني، على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا.

وأعرب الكرملين عن أسفه لعدم بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول إنهاء الحرب سوى اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في موسكو عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "الشيء الوحيد الذي نأسف له بشدة هو أن هذه المفاوضات لم تبدأ قبل 24 ساعة رغم أن الفرصة كانت متاحة"، مشيرا إلى أن الوفد الروسي ينتظر في الدولة المجاورة "منذ فترة طويلة"، مضيفا أن المحادثات كان من الممكن أن تبدأ ليلة الأحد/الاثنين، "لكن الجانب الآخر وصل للتو".

وبحسب تقارير أوكرانية، لم يُعقد الاجتماع أمس الأحد لأن الرحلة من أوكرانيا كانت صعبة بسبب القتال.

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