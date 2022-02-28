القوات الروسية تستولي على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيطرت القوات الروسية - بحسب بياناتها - على محطة الطاقة النووية في مدينة زاباروجيا بجنوب أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في موسكو اليوم الاثنين إن العاملين يواصلون التحكم في المنشأة وصيانتها.

ولم يرد تأكيد حتى الآن من الجانب الأوكراني على هذا الأمر.

وأعلنت شركة "إنرجوآتوم" المملوكة لأوكرانيا أن جميع محطات الطاقة النووية تواصل العمل في الوضع الطبيعي.

وبحسب بيانات روسية، لا توجد زيادة في الإشعاع حول محطة الطاقة النووية. وكان الجيش الروسي قد سيطر من قبل على منطقة الحظر حول مفاعل تشيرنوبيل شمالي كييف. وخلال التوغل إلى منطقة المفاعل الذي انفجر عام 1986 تغربلت تربة مشعة، ما أدى إلى زيادة طفيفة في مستويات الإشعاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز