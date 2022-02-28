بدء سريان حظر دخول الطائرات الروسية المجال الجوي الأوروبي

المصدر: د ب أ

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بدأ سريان حظر دخول الطائرات الروسية المجال الجوي الأوروبي، عقب بدء تطبيق العقوبات الجديدة اليوم الاثنين بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تغريدة أمس الاحد أن العقوبات الأخيرة لا تستهدف فقط الطائرات التابعة لشركات روسية مثل ايروفلوت ولكن أيضا الطائرات الخاصة المملوكة لرجال الاعمال.

وكانت الدول الأوروبية قد فرضت حظرا بصورة منفردة على الطائرات الروسية. ويمثل القرارعلى مستوى الاتحاد الأوروبي الآن حصارا كبيرا لأجواء القارة بالنسبة لموسكو.



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