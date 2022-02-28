وفد أوكراني يصل الحدود لإجراء محادثات مع روسيا

المصدر: رويترز

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قالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن وفدا أوكرانيا وصل إلى الحدود مع روسيا البيضاء اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع ممثلين روس تركز على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.

وأضافت أن الوفد يضم وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ومستشار الرئيس ميخائيلو بودولياك وآخرين.

وأوضحت الرئاسة "الوفد الأوكراني وصل إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية البيلاروسية للمشاركة في المفاوضات".

وأكدت أن "المسألة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية".

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