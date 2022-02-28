روسيا عن المفاوضات مع أوكرانيا: نحن ننتظر

المصدر: د ب أ

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لا يزال بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير واضح، بحسب بيانات روسية.

وقال رئيس وفد المفاوضات الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" اليوم الاثنين: "نحن ننتظر". ونقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" عنه قوله صباح اليوم الإثنين إنه من المتوقع وصول وفد الدولة المجاورة في غضون ساعة ونصف إلى ساعتين. وبحسب وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، قال الجانب الأوكراني إن المحادثات ستبدأ في وقت مبكر قبل ظهر اليوم.

وكتب السياسي الأوكراني ديفيد أراخاميا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سنستمع إلى المقترحات. وبعد ذلك سنناقش ما إذا كان الأمر يستحق أم لا".

وتم الاتفاق على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية كمكان للاجتماع. ووفقا لمعلومات واردة من كييف أمس الأحد، لا توجد شروط لعقد الاجتماع، كما تولى حاكم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، مسؤولية ضمان بقاء جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة في بيلاروس على الأرض أثناء وصول الوفد الأوكراني.

وكان الطرفان يعتزمان في الأساس عقد الاجتماع أمس الأحد. ولم يتضح لفترة طويلة متى ستبدأ المحادثات. وبحسب تقارير إعلامية، تأخر انطلاق المحادثات بشكل كبير لأن الرحلة من أوكرانيا صعبة بسبب القتال.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو الدولة المجاورة صباح الخميس الماضي. ورد الغرب بفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو

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