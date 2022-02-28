الفاتيكان: مستعدون "لتسهيل الحوار" بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال وزير خارجية الفاتيكان اليوم الاثنين إن الفاتيكان مستعد "لتسهيل الحوار" بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

وصرح وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد البابا، للصحف الإيطالية بأنه "على الرغم من الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا"، فإنه "مقتنع بوجود فرصة دائما أمام المفاوضات".

وقال سفير أوكرانيا لدى الفاتيكان آندريه يوراش لرويترز، في مقابلة يوم 14 فبراير شباط، إن كييف منفتحة على وساطة الفاتيكان في صراعها مع روسيا، واصفا الفاتيكان بأنه "مكان للاجتماع روحاني ومؤثر بشدة".

وأضاف بارولين للصحف الإيطالية إن الحوار هو السبيل الوحيد "المنطقي والبناء" لحل الخلافات.

ووفقا لنص على الموقع الرسمي لأخبار الفاتيكان، أضاف بارولين "تابع الكرسي الرسولي في هذه السنوات الأحداث في أوكرانيا باستمرار واهتمام كبير، ويعارض تسهيل الحوار مع روسيا، وهو مستعد دائما لمساعدة كلا الجانبين على استئناف هذا المسار".

ووجه البابا فرنسيس أمس الأحد نداء حارا لفتح ممرات إنسانية لمساعدة اللاجئين على الخروج من أوكرانيا، وقال إنه يجب ألا يتوهم من يشعلون الحروب أن الله يقف معهم.

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