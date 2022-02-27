روسيا تدمر أكبر طائرة شحن في العالم

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، اليوم، أن أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز أنتونوف 225 مريا الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «دمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر أنتونوف-225 مريا».

وأضافت: «حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف».

وذكرت أن ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار وسيستغرق وقتاً طويلاً.

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