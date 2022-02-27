شولتس يعلن عن بناء سريع لمحطتين للغاز المسال في ألمانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد عن بناء سريع لمحطتين للغاز المسال في ألمانيا وذلك في رد فعل على الحرب الروسية في أوكرانيا وعلى الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

وذكر شولتس اليوم في بيان للحكومة بالجلسة الخاصة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عن الهجوم الروسي على أوكرانيا أن موقعي هاتين المحطتين ستكونان في مدينتي برونسبوتل وفيلهلمسهافن بشمال ألمانيا.

وأضاف المستشار الألماني أنه من المقرر أيضا بناء احتياطي من الفحم والغاز.

وأشار شولتس إلى أنه صحيح أن هناك كثيرا من المحطات للغاز المسال في الاتحاد الأوروبي الذي يأتي مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية أو قطر، فإنه ليس هناك أي محطة في ألمانيا.

يشار إلى أنه كان هناك خطط ترمي لذلك منذ وقت طويل، ولكن قطاع الغاز كان يشكو دائما من عدم كفاية الشروط الإطارية للاستثمارات.

وتابع شولتس قائلا إن إتباع "سياسة طاقة مسؤولة وواعدة يعد أمرًا حاسما، ليس فقط لاقتصادنا ومناخنا، ولكنها ضرورية أيضًا للأمن الألماني".

وأكد المستشار الألماني أنه كلما تم المضي قدما في توسيع نطاق الطاقة المتجددة بشكل أسرع في ألمانيا، كان ذلك أفضل أيضا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز