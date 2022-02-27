جازبروم تعلن مواصلة توريد الغاز الروسي إلى أوروبا

المصدر: د ب أ

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أعلنت روسيا مواصلة توريد الغاز إلى أوروبا رغم الهجوم الذي تشنه القوات الروسية على أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الأحد عن المتحدث باسم شركة جازبروم المملوكة للدولة الروسية، سيرجي كوبريانوف، قوله إن تدفق الغاز عبر خط الأنابيب في أوكرانيا المجاورة " في الوضع الطبيعي".

وأضاف كوبريانوف أنه من المنتظر أن يتم اليوم ضخ 5ر107 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا "لتلبية طلبات المستهلكين الأوروبيين" ونوه إلى أنه في حال استنفاد قدرات الخط المار عبر أوكرانيا فسيتم استخدام خط أنابيب "يامال" الروسي الأوروبي.

يشار إلى وجود تخوفات من إمكانية أن توقف روسيا توريداتها من الغاز إلى أوروبا في سياق الصراع العنيف بين روسيا والغرب على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

غير أن روسيا كانت أكدت مرارا على أنها ستواصل لعب دورها كمورد موثوق للغاز.

وكانت ألمانيا أوقفت إجراءات اعتماد خط نورد ستريم 2 الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

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