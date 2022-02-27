الرئيس الأوكراني: مستعدون للحوار مع روسيا في هذه المدن

المصدر: د ب أ

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جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد التأكيد على الاستعداد للحوار مع روسيا، ولكنه رفض أن يتم إجراء الحوار في بيلاروسيا.

وقال، في خطاب تم بثه على حسابه على موقع فيسبوك، :"أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، ولكن في دولة لم تنطلق منها صواريخ ضد أوكرانيا".

واقترح في المقابل إجراء المفاوضات في وارسو أو بودابست أو إسطنبول أو باكو.

وطالب بتجريد روسيا من حقها في التصويت في مجلس الأمن الدولي، واتهمها بشن هجمات ضد السكان والبنية التحتية المدنية.

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