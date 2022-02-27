وزارة الدفاع الأمريكية تنفي مساعدة أوكرانيا على مهاجمة سفن روسية

المصدر: د ب أ

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مزاعم روسية رجحت أن الولايات المتحدة استخدمت بعض الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود لمساعدة البحرية الأوكرانية على مهاجمة سفن روسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف قال أمس إنه أثناء إجلاء العشرات من العسكريين الأوكرانيين الخميس الماضي، بعدما ألقوا أسلحتهم طواعية، حاول 16 قاربا من البحرية الأوكرانية مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود "بينما كانت طائرات أمريكية بدون طيار تحلق في السماء".

وأضاف : "من المحتمل جدا أن تكون الطائرات الأمريكية هي التي وجهت القوارب الأوكرانية إلى السفن الروسية".

إلا أن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي نفى ذلك، وقال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد إن المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة متورطة بأي شكل من الأشكال في العمليات البحرية الأوكرانية هي "مزاعم كاذبة". وأضاف: "لم نقدم معلومات أو أي دعم آخر، هذه مجرد كذبة من وزارة الدفاع الروسية".

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