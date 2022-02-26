لماذا تباطأ التقدم الروسي في أوكرانيا؟

المصدر: رويترز

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كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، عن الأسباب التي أدت إلى تباطؤ التقدم الروسي في أوكرانيا الذي كان متوقعاً له أن يسير بوتيرة أسرع.

وأوضحت الوزارة أن التقدم الروسي في أوكرانيا تباطأ مؤقتاً بسبب مشكلات لوجستية وشدة المقاومة الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في إفادة دورية تستند إلى معلومات مخابرات نشرتها عبر «تويتر»: «من المرجح أن سرعة التقدم الروسي تباطأت مؤقتاً نتيجة الصعوبات اللوجستية الحادة وشدة المقاومة الأوكرانية».

وأضافت: «القوات الروسية تتجاوز المراكز السكانية الأوكرانية الرئيسة، بينما تترك قوات لتطويقها وعزلها».

وذكرت أنه من المحتمل أن تكون أعداد محدودة من المجموعات الروسية التي تمركزت مسبقاً هي التي انخرطت في الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية.

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