هولندا تقدم 200 صاروخ ستينجر لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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قالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان اليوم السبت إنها ستقدم لأوكرانيا 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن.

وأكدت أيضا إنها ستنقل موظفي السفارة الهولندية من مدينة لفيف بغرب أوكرانيا إلى ياروسلاف عبر الحدود في بولندا بسبب تدهور الوضع الأمني.

وجاء في الرسالة أنه بناء على طلبات من أوكرانيا "ستقدم هولندا 200 صاروخ ستينجر للدفاع الجوي... تهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه المعدات في أسرع وقت ممكن".

وتأتي الصواريخ بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل في وقت سابق هذا الشهر بما في ذلك البنادق والذخيرة وأنظمة الرادار وروبوتات للكشف عن الألغام.

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