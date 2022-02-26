وزير ألماني: لا نستبعد هجمات إلكترونية روسية على البنية التحتية لبلادنا

المصدر: د ب أ

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في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، لم يستبعد وزير الشؤون الرقمية الألماني فولكر فيسينج وقوع هجمات إلكترونية روسية تستهدف البنية التحتية الألمانية.

وقال فيسينج في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، تنشرها في عددها غدا الأحد: "ليس لدينا الآن معلومات محددة، لكنه يمكن توقع ذلك باحتمالية كبيرة... نرصد تزايدا للدعايا الروسية وحملات التضليل في سياق النزاع الأوكراني. نحن مستعدون ومتيقظون وقادرون على التصرف في أي وقت".

وشنت روسيا هجوما على أوكرانيا مساء أمس الأول الخميس.

وتم اتهام قراصنة من روسيا مرارا بشن هجمات على منشآت في دول أخرى خلال السنوات الأخيرة. وتلقي ألمانيا باللوم على روسيا في الهجمات الإلكترونية على البرلمان الاتحادي (بوندستاج) في عام 2015.

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