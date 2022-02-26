الصين: الوضع في أوكرانيا وصل إلى مرحلة لا نرغب في رؤيتها

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون إن بكين "قلقة للغاية" بشأن أحدث التطورات في أوكرانيا.

وقال جون أمس الجمعة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي "لقد وصل (الصراع) الآن إلى مرحلة لا نرغب في رؤيتها".

وتابع السفير الصيني "نؤمن أنه يجب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، وأنه يجب دعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل مشترك".

وفي تصويت لمجلس الأمن الدولي على قرار ينتقد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، امتنعت الصين عن التصويت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز