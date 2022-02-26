روسيا تستولي على مدينة ميليتوبول الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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دخلت القوات الروسية مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء (ريا نوفوستي) الروسية، ليلة الجمعة "بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوف المطلة على بحر آزوف، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها من دون أن تلاقي أي مقاومة".

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية"يوكرينفورم" أن الجانب الأوكراني قال إن المدينة محاصرة وأن مجموعات صغيرة من الجنود الروس دخلتها. وحاول الجنود الروسي احتلال منشآت البنية التحتية الحيوية، وفقا لأولكساندر ستاروخ، رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجييه أوبلاست، الذي تحدث في رسالة فيديو.

وكانت هناك تقارير بشأن حدوث القتال على حدود المدينة منذ ظهر يوم الجمعة. وقال ستاروخ إن القوات الروسية دخلت ميليتوبول لكن القوات الأوكرانية دفعتها للتراجع بعد ذلك. وقال إن القتال مستمر بالقرب من المدينة.

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