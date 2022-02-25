وزير الخارجية الروسي: موسكو تريد الاستقلال للشعب الأوكراني

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الأوكراني سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن روسيا تريد للشعب الأوكراني أن يكون مستقلا ويملك حق تقرير مصيره بحرية.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يكذب" بالقول إنه مستعد لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا.

وذكر لافروف أن روسيا ستعمل على نزع سلاح أوكرانيا، لكنها لا ترى أن من الممكن الاعتراف بالحكومة الأوكرانية الحالية ووصفها بأنها ديمقراطية.

وذكر لافروف أن موسكو ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع كييف ولكن بمجرد أن يلقي الجيش الأوكراني أسلحته.

كما قال إن موسكو لا تريد أن يحكم "النازيون الجدد" أوكرانيا.

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