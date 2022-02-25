الخوف يهز أطراف كييف على وقع توغل القوات الروسية

المصدر: د ب أ

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يسود الخوف في كييف مع توقع توغل القوات الروسية في العاصمة الأوكرانية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن دوريات مسلحة ببنادق هجومية تتجول حاليا وسط المدينة. وكانت الشوارع والساحات فارغة.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد تحدث من قبل عن "هجمات صاروخية روسية مروعة" على المدينة التي يبلغ عدد سكانها قرابة ثلاثة ملايين نسمة.

ودعت وزارة الدفاع الأوكرانية السكان إلى منع المركبات العسكرية الروسية في كل مكان من التقدم. وجاء في مناشدة من الوزارة: "اخرجوا إلى الشوارع حاملين الأعلام الأوكرانية، وصوروا المحتلين الروس. اظهروا لهم أنهم غير مرغوب فيهم هنا، وأن الجميع سيقاومهم". وفي المقابل أوصت الوزارة السكان بالابتعاد عن الأعمال القتالية حتى يتمكن الجيش الأوكراني من "القيام بعمله".

من ناحية أخرى، أمضى سكان شرق أوكرانيا الليل أيضا في ملاجئ الغارات الجوية. وكتبت يفغينيا أندرييفنا /34 عاما/ من مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، لوكالة الأنباء الألمانية: "جاء المزيد والمزيد من الناس طوال الليل... جاء الجميع مع حيواناتهم الأليفة"، مضيفة أنها لم تتمكن من العودة إلى منزلها إلا بحلول الصباح.

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