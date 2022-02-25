روسيا تستولي على جزيرة "الثعبان" الاستراتيجية في البحر الأسود

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت أوكرانيا أن القوات الروسية ربما قد استولت على جزيرة سنيك (الثعبان) الاستراتيجية في البحر الأسود.

وأعلن خفر السواحل الأوكراني مساء أمس الخميس أنه فقد الاتصال بحرس الحدود والجنود المتمركزين هناك، وأن "العدو" حاصر الجزيرة خلال النهار وأطلق عليها قذائف من مدافع السفن.

يشار إلى أن جزيرة سنيك من الجزر القليلة التي تملكها أوكرانيا، وتحظى بأهمية استراتيجية بصفة خاصة لتمتعها بحقوق بشأن موارد معدنية في البحر وتتنازع عليها رومانيا وأوكرانيا منذ أمد طويل.

وكانت جزيرة سنيك الصغيرة محل صراع إقليمي تم تسويته وديا بين رومانيا وأوكرانيا في مطلع العقد الأول من القرن الحالي.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وأدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة العملية، وفرض الاتحاد الأوروبي وواشنطن عقوبات على روسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز