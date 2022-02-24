أمريكا تعد مشروع قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة

المصدر: د ب أ

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تعمل الولايات المتحدة حالياً على إعداد مشروع قرار ضد موسكو بالأمم المتحدة عقب أزمة أوكرانيا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مشروع القرار سيطالب بالانسحاب الفوري لروسيا، ويؤكد مجدداً سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها.

غير أنه من المتوقع أن يفشل القرار، إذ إن روسيا واحدة من الأعضاء الدائمين الخمسة الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي.

وحال حدوث ذلك، ستتم إحالة مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يمكن التصويت عليه من جانب 193 دولة، هي جميع أعضاء المنظمة الدولية، واعتماده بأغلبية بسيطة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً في نيويورك غداً الجمعة لإجراء مزيد من المباحثات الطارئة.

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