وزارة الدفاع: طائرات إف-35 أمريكية تهبط في رومانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزارة الدفاع الرومانية إن طائرتين مقاتلتين أمريكيتين من طراز إف-35 هبطتا في قاعدة جوية رومانية اليوم الخميس.

وستجري الطائرتان التابعتان لسلاح الجو الأمريكي في أوروبا تدريبات وستنفذان مهمات مع الجيش الروماني في الفترة المقبلة.

وأمر حلف شمال الأطلسي قادته العسكريين اليوم الخميس بتكثيف الاستعدادات للدفاع عن أراضي حلفائه بعد غزو روسيا لأوكرانيا، كما وضع مئات الطائرات الحربية والسفن في حالة تأهب مع الموافقة على زيادة عدد القوات في جناحه الشرقي.

وأوكرانيا شريكة لحلف شمال الأطلسي لكنها ليست عضوا فيه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز