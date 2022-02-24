الكرملين يحذر الغرب من قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

المصدر: د ب أ

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حذر الكرملين الغرب من قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث الرئاسي دمتري بيسكوف القول في موسكو اليوم الخميس " دولة مثل روسيا لا يمكن تركها وراء ستار حديدي".

وأضاف" بالطبع، ربما تكون لدينا مشاكل مع عدد من الدول. ولكن بطريقة أو بأخرى، كانت لدينا مشاكل مع هذه الدول من قبل أيضا".

ولدى سؤاله كيف سوف ترد روسيا على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، قال بيسكوف " دعونا نحلل الأحداث ونحسب الخطوات المقبلة في حال ظهرت مشاكل".



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