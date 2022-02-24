رئيس الوزراء البريطاني يتوعد روسيا بعقوبات واسعة

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا وحلفاءها سيطلقون حزمة هائلة من العقوبات الاقتصادية لتكبيل الاقتصاد الروسي بعد أن بدأ الكرملين عملية عسكرية في أوكرانيا اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تعلن الدول الغربية عقوبات منسقة بعد أن فرضت هذا الأسبوع مجموعة محدودة من العقوبات التي انتقدها البعض ووصفها بأنها رد ضعيف على اعتراف روسيا بإقليمين منشقين في أوكرانيا.

وقال جونسون في كلمة للشعب بثها التلفزيون "اليوم بالتنسيق مع حلفائنا سنتفق على حزمة هائلة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف بمرور الوقت إلى عرقلة الاقتصاد الروسي".

وأضاف أن على الغرب أن ينهي اعتماده على روسيا في تزويده بالنفط والغاز اللذين منحا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلاحا يهدد به السياسات في الغرب.

وقال جونسون "مهمتنا واضحة: فمن خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وفي النهاية العسكرية لابد أن تنتهي هذه المغامرة الوحشية الشنعاء من جانب فلاديمير بوتين بالفشل".

وفي وقت سابق وصف جونسون الغزو بأنه "كارثة" على أوروبا وقال إنه سيتحدث مع قادة الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنها استدعت السفير الروسي لتفسير تصرفات موسكو في أوكرانيا.

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