قائد للانفصاليين المدعومين من روسيا: هدفنا السيطرة على لوجانسك ودونيتسك بالكامل

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم الخميس القول إن هدفهم الرئيسي هو استعادة السيطرة على كامل منطقتي لوجانسك ودونيتسك حيث تقع مناطقهم الانفصالية.

وكان حرس الحدود الأوكراني قد أعلن أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار.

فيما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية أن بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية سقطت في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

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