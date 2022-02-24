جونسون: بوتين اختار طريق الدم والدمار

المصدر: د ب أ

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار "طريق الدم والدمار" بإعلانه شن هجوم على أوكرانيا، وتعهد برد حاسم على ذلك من جانب بريطانيا وحلفائها.

وكتب جونسون على موقع تويتر: "لقد أفزعتني الأحداث المروعة في أوكرانيا، وقد تحدثت إلى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي لبحث الخطوات التالية".

وأضاف: "لقد اختار الرئيس بوتين طريق إراقة الدم والدمار بشنه هذا الهجوم غير المبرر على أوكرانيا. وسترد المملكة المتحدة وحلفاؤها بشكل حاسم".

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