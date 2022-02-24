الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ "محاسبة" الكرملين على هجوم أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بصورة قوية الهجوم الروسي "غير المبرر" على أوكرانيا، وتعهدا بـ "محاسبة" الكرملين.

وكتبا على موقع تويتر: "ندين بشدة الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

وأضافا: "في هذه الساعات العصيبة، قلوبنا مع أوكرانيا ومع النساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر ويخشون على حياتهم".

وتعهد الجانبان بـ"محاسبة الكرملين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز