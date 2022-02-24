بوتين يأمر بنشر الجيش الروسي في شرق أوكرانيا ويطالب القوات هناك بإلقاء أسلحتها

المصدر: د ب أ

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا بنشر الجيش الروسي في منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا.

وفي خطاب ألقاه في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس عبر التلفزيون الوطني، حث الرئيس الروسي القوات الأوكرانية على إلقاء أسلحتها و"العودة إلى بلادها"، حسبما ذكرت وكالتا الأنباء الحكوميتان ريا نوفوستي وتاس.

وحذر بوتين من أن كافة المسؤولية عن أي إراقة دماء محتملة ستقع على عاتق الحكومة الأوكرانية، وقال إنه واثق من أن أفراد الخدمة الروسية سيضطلعون بواجبهم.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجه نداء إلى الرئيس الروسي قبل قليل بعدم إصدار أمر للقوات بغزو أوكرانيا.

وقال جوتيريش في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك إن "اليوم كان مليئا بالشائعات والمؤشرات التي تشير إلى أن الهجوم على أوكرانيا بات وشيكا".

وأضاف: "إذا كانت هناك بالفعل عملية قيد الإعداد، ليس لدي سوى شيء واحد لأقوله من أعماق قلبي.. الرئيس بوتين، أوقف قواتك من مهاجمة أوكرانيا، أعط السلام فرصة".

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