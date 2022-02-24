ماكسار: القوات العسكرية الروسية على بعد 15 كيلومتراً من حدود أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قالت شركة أمريكية خاصة إن صور الأقمار الصناعية التي التُقطت أمس الأربعاء أظهرت عددا من عمليات الانتشار الجديدة في غرب روسيا، وإن كثيرا منها لا يبعد سوى 15 كيلومترا تقريبا من الحدود مع أوكرانيا وأقل من نحو 75 كيلومترا من مدينة خاركيف الأوكرانية.

وأظهرت الصور انتشارا ميدانيا وقوافل عسكرية ومدفعية وناقلات جند مدرعة مع عتاد دعم وقوات. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز التي تتابع حشد القوات الروسية منذ أسابيع.

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