قمة أوروبية استثنائية غداً لمناقشة أزمة أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة خاصة في بروكسل غدا الخميس لمناقشة كيفية "التعامل مع روسيا" في خضم التوترات الشديدة بشأن الأزمة الأوكرانية-الروسية.

ودعا ميشيل في خطاب الدعوة اليوم زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية محاسبة روسيا على خطواتها وكيفية "حماية النظام العالمي المبني على القواعد".

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصعيد حدة التوترات مع الغرب بصورة مثيرة بخطوة الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك أمس الأول الاثنين.

ثم أمر القوات الروسية بالدخول زاعما أنهم سيؤدون مهاما لحفظ السلام.

وتم الاتفاق على هذا بالإجماع في اجتماع خاص لوزراء الخارجية في باريس أمس الثلاثاء، وتم تبني القرار رسميا اليوم.

وشكر ميشيل اليوم زعماء الاتحاد الأوروبي على ما أبدوه من وحدة صف مؤخرا "من خلال تبنيهم السريع" لحزمة عقوبات ضد موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على إجمالي 555 فردا و 52 مؤسسة على خلفية انتهاكات استقلال أوكرانيا، لكن بيانا صدر بالنيابة عن الدول الأعضاء شدد على أن التكتل سيتخذ مزيدا من الإجراءات الاحتياطية "في حال الحاجة إليها".

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الصحيفة الرسمية للتكتل خلال الساعات المقبلة.

ويضم المستهدفون بهذه الإجراءات الأعضاء الـ 351 بالبرلمان الروسي، الذين دعموا قرار موسكو بالاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن التكتل فرض مزيدا من العقوبات الخاصة ضد 27 فردا وكيانا، من بينهم وزراء بالحكومة، وضباط بارزون في الجيش ورجال أعمال رفيعو المستوى، بسبب دورهم في "تهديد سلامة أراضي" أوكرانيا.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ضمن المسؤولين الحكوميين الذين تم فرض عقوبات عليهم.

وتحظر العقوبات على الحكومة الروسية والبنك المركزي الحصول على تمويل من أسواق المال بالاتحاد الأوروبي.

وإضافة على ذلك، تفرض الإجراءات حظرا تجاريا بين الاتحاد الأوروبي والإقليمين الانفصاليين بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، في رد فعل مماثل لما قام التكتل عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز