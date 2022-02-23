إسبانيا توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا مؤقتاً

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء إن بلاده توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا مؤقتا في أقرب وقت ممكن نظرا لتفاقم الوضع الأمني هناك.

وقال ألباريس أمام لجنة برلمانية "نوصي بمغادرة أوكرانيا مؤقتا في أسرع وقت ممكن وننصح بعدم السفر إلى هذا البلد تحت أي ظرف من الظروف".

وأعلنت الدول الغربية أن اعتراف روسيا بدونيتسك وبجمهورية لوجانسك الشعبية المجاورة يوم الاثنين غير قانوني، وفرضت عقوبات جديدة على موسكو

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وقال ألباريس إن 334 مواطنا إسبانيا ما زالوا في أوكرانيا، انخفاضا من 445 عندما بدأت الأزمة قبل بضعة أسابيع.

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