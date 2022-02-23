وزيرة خارجية ألمانيا تتهم بوتين بالكذب

المصدر: د ب أ

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اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب بسبب التصعيد في الأزمة مع أوكرانيا.

في الوقت نفسه، بعثت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر بإشارة تفيد بالاستعداد لمواصلة المفاوضات بشأن التهدئة.

وفي أعقاب لقاء مع نظيرها الفرنسي جان-إيف لودريان، قالت بيربوك في برلينن اليوم: "إذا قال المرء شيئاً ما قبل أسبوع ثم فعل العكس الآن، فإنه إذن لم يقل الحقيقة، أو بالألمانية: فإنه كذب".

جاء ذلك في رد من الوزيرة الألمانية على سؤال عمَّا إذا كانت لا تزال تعتبر بوتين شريكاً تفاوضياً جديراً بالثقة.

وقالت بيربوك إن اتفاقية مينسك، التي كان الحديث يدور حولها في صيغة نورماندي: "جرى تحطيمها بشكل أحادي الجانب من قبل الرئيس الروسي".

وأضافت أن بوتين وقع الاتفاقية " والآن لم تعد لورقتها قيمة".

في الوقت نفسه، أكدت: "حتى في أصعب أزمة يجب أن نبقي النافذة مفتوحة دائماً للمحادثات، ونحن نريد أن نتجنب الحرب"، مشيرة إلى أن الأمر الآن بيد روسيا لتتراجع عن خطواتها التصعيدية.

كان لودريان شارك في جلسة لمجلس الوزراء الألماني.

وتعتزم بيربوك إطلاع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني على الوضع في وقت لاحق من اليوم.

وصرحت بيربوك بأن بوتين قرر التصرف ضد القانون الدولي بشكل كامل وتجاهله "والمجتمع الدولي لن يقبل بهذا الخرق للقانون الدولي".

من جانبه، قال لودريان عن بوتين: "نحن نعرفه بالفعل"، مضيفاً أنه لا يعرف ما إذا كان هناك أي أحد يمكن أن يجيب عن سؤال عما إذا كان يمكن للمرء أن يصدق كلام بوتين.

ورأى لودريان أنه يجب بالرغم من ذلك الإبقاء على الضغط والوحدة والصرامة والتضامن وكذلك الحوار أيضا حتى لا يقع نزاع حربي.

وقالت بيربوك إنه كان من المهم أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة العقوبات سريعاً وبحزم وبشكل منسق، وأن يوضح لبوتين "أننا لن نقبل بهذا ولو لدقيقة"، وتابعت أن من الممكن اتخاذ تدابير أخرى بناء على ذلك، لافتةً إلى أنه سيتم "اتخاذ كل التدابير القاسية متى كان ذلك ضرورياً".

ووصف لودريان العقوبات المفروضة على روسيا بأنها جادة جداً ومؤلمة، وأكد أيضاً عدم التخلي عن صيغة نورماندي، قائلاً إنه يجب الإبقاء على هذا المجال للمناقشات مفتوحاً حتى يمكن مواصلة العمل على التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

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