ألمانيا: أعضاء مجموعة السبع والأوروبيون متحدون بشأن عقوبات روسيا

المصدر: رويترز

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم (الثلاثاء) إن الدول الأعضاء في مجموعة السبع متحدون فيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا لاعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته عبر الهاتف مع وزراء الخارجية في دول المجموعة لبحث الأزمة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.

وقالت بيربوك للصحفيين في باريس اليوم الثلاثاء "سنرد متحدين بمجموعة شاملة من العقوبات التي كنا نعدها خلال الأسابيع الماضية والتي يمكننا تشديدها بدرجة أكبر".

وأضافت الوزارة على تويتر دون الخوض في التفاصيل "مجموعة السبع تواصل التنسيق الوثيق بشأن الأزمة الروسية".

ومن ناحية أخرى، قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي إن وزراء خارجية مجموعة السبع اتفقوا اليوم على استنكار اعتراف روسيا بمنطقتي أوكرانيا الانفصاليتين.

وأضاف أنهم اتفقوا أيضا على أن اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين يعد انتهاكا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك للقانون الدولي.

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