كازاخستان تعتقل وزير دفاعها السابق لتقاعسه عن أداء واجباته

المصدر: رويترز

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قال مكتب المدعي العام في كازاخستان اليوم الاثنين إنه تم اعتقال وزير الدفاع السابق مراد بكتانوف بعد أن فتح المدعون تحقيقا ضده لتقاعسه عن أداء واجباته خلال الاضطرابات العنيفة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

ووصف الرئيس قاسم جومارت توكاييف أدمى اضطرابات في تاريخ كازاخستان الغنية بالنفط خلال فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي بأنها محاولة انقلاب.

وتم اعتقال مسؤول أمني كبير آخر، وهو الرئيس السابق للجنة الأمن القومي، بتهمة الخيانة وسوء استخدام سلطاته.

وأقال توكاييف بيكتانوف من منصبه الشهر الماضي قائلا إنه لم يقم بأي مبادرة خلال الاضطرابات.

وتقول السلطات إنها ما زالت تحقق في أحداث يناير.

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