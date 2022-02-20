الرئيس الأوكراني يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد

المصدر: رويترز

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد لوقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد حيث تزايدت الاشتباكات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تؤيد إجراء محادثات سلام في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم كييف إلى جانب روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف على تويتر "نؤيد تكثيف جهود السلام. ندعم انعقاد مجموعة الاتصال الثلاثية بشكل عاجل ووقف إطلاق النار على الفور".

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