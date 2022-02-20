سماع دوي انفجارات ضخمة شرقي أوكرانيا

المصدر: رويترز

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سُمع دوي عدة انفجارات، في وقت متأخر أمس، وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ولم يتضح بعد مصدر هذه الانفجارات، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب سلطات الانفصاليين أو من كييف.

يُذكر أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا نحو ألفي انتهاك لوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا أمس.

وتقاتل الحكومة الأوكرانية قوات انفصالية في شرق البلاد منذ عام 2014.

ويسهم زيادة القصف في المنطقة في تصعيد التوتر بين موسكو والغرب وسط التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

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