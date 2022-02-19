الرئيس الأوكراني: هناك غياب للدعم العالمي وسط التهديد الروسي

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم "السبت" أن العالم خذل بلاده لأن هيكله الأمني يتعذر إصلاحه.

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكرانى خلال خطاب ألقاه اليوم في مؤتمر ميونخ للأمن ، في الوقت الذي تواجه فيه بلاده احتمالات غزو روسي.



وذكر أن: "هيكل الأمن الأوروبي مدمر تقريباً. وتأخر الوقت للغاية للحديث عن إصلاحه".



وانتقد زيلينسكي دولا أخرى لعدم إمداد بلاده بالمساعدات العسكرية التي تحتاجها في ضوء التهديد الحالي، مشيراً إلى أن المساعدة الممنوحة حتى الآن تشبه "شراب لعلاج السعال أكثر من كونها لقاحا جيداً مضاداً لكوفيد- 19" ضد تهديد حقيقي قد يتحول إلى باقي أوروبا بعدما يتقدم إلى أوكرانيا.



وأضاف: "إن أوكرانيا تقوم بدور الدرع منذ ثماني سنوات.. درع موثوق به يكبح أحد أكبر جيوش العالم".

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