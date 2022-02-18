زعيم متمرد بشرق أوكرانيا يعلن إجلاء سكان منطقة انفصالية إلى روسيا

المصدر: رويترز

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أعلن زعيم انفصالي في شرق أوكرانيا تدعمه روسيا إجلاء سكان منطقة انفصالية إلى جنوب شرق روسيا اليوم الجمعة وسط تصاعد عمليات القصف.

ولدى إعلانه هذه الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال دينيس بوشيلين، رئيس ما تسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن موسكو وافقت على توفير الإقامة للسكان المغادرين، على أن يتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن أولا.

ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين الروس أو من كييف، وقال شاهد من رويترز في دونيتسك إنه لا توجد مؤشرات على الإجلاء حتى الآن.

وذكر بوشلين "اعتبارا من اليوم 18 فبراير تم تنظيم عمليات إجلاء جماعي للسكان إلى روسيا الاتحادية... سيتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن أولا".

وأعربت روسيا، التي تنفي التخطيط لشن هجوم على أوكرانيا، عن قلقها في وقت سابق اليوم الجمعة بشأن الزيادة الكبيرة في وتيرة في القصف في المنطقة المعروفة باسم دونباس.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر في برلمان الجمهورية المعلنة من جانب واحد قوله إن مئات الآلاف يخططون لمغادرة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى منطقة روستوف الروسية.

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