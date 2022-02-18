مرشح رئاسي في الفلبين يتعهد بسجن السيدة الأولى

المصدر: د ب أ

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تعهد مرشح رئاسي في الفلبين بسجن السيدة الأولى سابقا للبلاد، إيميلدا ماركوس، حال فوزه في الانتخابات المقررة في شهر مايو المقبل.

وقال الناشط في مجال حقوق العمال ليودي دو جوزمان في تعليقات نشرت اليوم الجمعة، إنه سيسعى إلى سجن إيميلدا ماركوس على خلفية قضايا فساد تعود لعام 2018.

وقال دو جوزمان أمام منتدى للصحفيين الأجانب في العاصمة مانيلا: "لست محاميا، ولكن إذا كان هناك أساس يمكن سجنها بناء عليه، سنسجنها.". يشار إلى أن جوزمان واحد من عشرة مرشحين لخوض الانتخابات، لاختيار رئيس جديد يخلف الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي.

وقال دو جوزمان أيضا: "اتمنى أن اضعها في السجن، ولو لمدة ثلاثة أيام فقط، لتخفيف بعض الغضب، الذي يشعر به الناس الذين سلبت منهم سبل عيشهم."

يشار إلى أن إيميلدا ماركوس، قرينة رئيس البلاد الراحل فرديناند ماركوس، والتي تبلغ من العمر 92 عاما، لها سمعة سيئة على خلفية امتلاكها 3000 زوج من الأحذية، وقد أدينت في سبعة اتهامات بالفساد في عام 2018 على خلفية إقامتها مؤسسات خاصة في سويسرا في الفترة من عام 1978 و1984 لإخفاء الثروات الضخمة، غير الشرعية، للعائلة.

وصدرت أحكام بالسجن بحقها لفترات تتراوح بين ستة أعوام و11 عاما، والتي بلغت إجمالا 42 عاما. وقد استأنفت ضد هذه الأحكام وتم الإفراج عنها بكفالة لحين البت في الاستئناف.

وبحسب استطلاعات الرأي، يأتي دو جوزمان في المؤخرة بالنسبة لمرشحي الرئاسة، في حين يأتي في الصدارة السيناتور السابق فرديناند "بونجبونج" (ماركوس الابن)، نجل أيميلدا ماركوس والديكتاتور الراحل.

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