حلف الأطلسي: روسيا قد تختلق ذريعة لغزو أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الخميس إن الحلف يشعر بالقلق من أن تحاول روسيا اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه على تقارير عن قصف عبر خط وقف إطلاق النار في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع استمر يومين لوزراء دفاع الحلف في بروكسل "نشعر بالقلق من أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة لشن هجوم مسلح على أوكرانيا، ولا يوجد حتى الآن وضوح أو يقين بشأن النوايا الروسية".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن بلاده لا تريد حربا في أوروبا.

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