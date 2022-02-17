الكرملين "قلق بشدة" إزاء التوتر في شرق أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال الكرملين اليوم الخميس إنه قلق بشدة بشأن تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، وعبر عن أمله في أن يستخدم الغرب تأثيره على كييف لمنع المزيد من التصعيد.

ونفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين صحة تقارير أشارت إلى غزو روسي محتمل لأوكرانيا، لكنه قال إن بلاده تراقب الوضع عن كثب في منطقة دونباس الخاضعة لسيطرة المتمردين في الدولة السوفيتية السابقة.

وذكر خلال إفادة صحفية أنه على الرغم من أن روسيا بدأت سحب بعض قواتها التي استكملت التدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا، فإن العملية ستستغرق بعض الوقت.

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