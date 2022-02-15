بوتين: لا نريد حرباً في أوروباً

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن موسكو لا تريد حربا في أوروبا، لكنه وصف الوضع في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا بأنه "إبادة جماعية"، ودعا إلى حل الصراع هناك من خلال تحقيق السلام في مينسك.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس أن روسيا قررت سحب قواتها جزئيا من المناطق القريبة من أوكرانيا وأنها ترى مجالا لمزيد من المناقشات مع الغرب بشأن مطالب موسكو الأمنية.

لكنه أضاف أن روسيا لم تتلق ردا بناء على مطالبها.

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