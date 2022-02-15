وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى أوروبا لإجراء محادثات مع حلف الأطلسي

المصدر: رويترز

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يتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى بروكسل اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع أعضاء حلف شمال الأطلسي ولتفقد قوات الولايات المتحدة في بولندا، إذ لا يزال تركيز واشنطن منصبا على خطر غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا.

تأتي زيارة أوستن في الوقت الذي قالت فيه روسيا إن بعض وحداتها العسكرية عادت إلى قواعدها بعد مناورات عسكرية بالقرب من أوكرانيا. ولم يتضح بعد عدد القوات التي سُحبت وإلى أي مسافة.

ولم يعلق المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، على التصريحات الروسية بعد. وكانوا قد عاودوا التأكيد في وقت سابق على مخاوفهم من حشد موسكو لما يقرب من 130 ألف جندي في شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "دائما ما نعرض مسارا للدبلوماسية لكننا نشعر على الدوام بخيبة أمل إزاء عدم اهتمام روسيا بالمشاركة بفاعلية (في هذه الجهود). لذلك أخبركم أنني لست متفائلا في الوقت الحالي".

وبينما تنفي موسكو التخطيط لغزو أوكرانيا، قالت إنها من الممكن أن تتخذ إجراءات "عسكرية" لم تحددها إذا لم تُلب مطالبها، ومنها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لعضويته مطلقا وسحب القوات من شرق أوروبا.

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