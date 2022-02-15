موسكو: بدء عودة قوات روسية إلى ثكناتها العسكرية

المصدر: د ب أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف إن وحدات من المناطق العسكرية الجنوبية والغربية اختتمت مهامها اليوم (الثلاثاء) وبدأت في التوجه عائدة إلى ثكناتها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن كوناشينكوف القول، في بيان، إن الوحدات التي أنهت تدريباتها بدأت في تحميل الأفراد والمعدات على قطارات ومركبات لتبدأ رحلة العودة إلى ثكناتها العسكرية.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن قوات من كافة المناطق العسكرية الروسية تقريبا كانت تشارك في تدريبات واسعة النطاق.

وكان نشر القوات قرب الحدود مع أوكرانيا تسبب في زيادة حدة التوترات بين الغرب وروسيا لمستويات غير مسبوقة منذ حقبة الحرب الباردة.

وأعربت الدول الغربية عن مخاوفها من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، فيما أكدت روسيا أكثر من مرة أن نشر القوات هدفه المشاركة في تدريبات عسكرية قانونية.

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