المستشار الألماني يتوجه اليوم إلى موسكو بعد زيارته لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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يلتقي المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع في الكرملين لعدة ساعات على أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك في النهاية.

تأتي الزيارة في وقت وصلت فيه العلاقات الألمانية الروسية إلى أدنى مستوياتها. ومن المرجح أن تطغى الأزمة الأوكرانية على العديد من الصراعات الثنائية التي لم تحل بين برلين وموسكو.

وقال شولتس خلال زيارته لكييف يوم الاثنين إنه يريد الضغط على بوتين لخفض تصعيد الأزمة في أوكرانيا. ووصف نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس على طول الحدود الأوكرانية بأنه "غير مفهوم".

كما حذر روسيا من شن هجوم على أوكرانيا وأكد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مستعدان للرد بعقوبات اقتصادية صارمة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي أيضا إلى تعليق خط أنابيب "نورد ستريم 2".

وتحدث شولتس نفسه قبل مغادرة بلاده عن "تهديد خطير جدا جدا للسلام في أوروبا".

ومن ناحية أخرى، أكدت روسيا مرارا أنها لا تخطط لشن هجوم على أوكرانيا وتتهم الولايات المتحدة بـ "الدعاية المعادية لروسيا والتخويف".

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