الشرطة الفرنسية تقتل مسلحاً بسكين في محطة قطار في باريس

المصدر: د ب أ

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أطلق رجال الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، الرصاص على رجل مسلح بسكين هددهم في محطة قطار في باريس، فلقي حتفه.

وقالت مصادر بالشرطة أن شرطيين اثنين أطلقا النار من أسلحتهما بعدما اقترب الرجل المسلح بالسكين نحوهما دون إصابتهما بأذى.

وأضافت المصادر أن الرجل كان مسلحا بسكين يبلغ طول شفرتها نحو 30 سنتيمترا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن رجال الشرطة "حالا دون أن يلحق الخطر بهم وبالركاب".

وأظهر مقطع مصور قصير نشر على تويتر الذي لم يتسن التحقق منه على الفور، رجال الشرطة في الزي الرسمي وهم يسيرون عبر محطة قطار جار دو نور قبل أن سماع صوت طلقات الرصاص.

يشار إلى أن هذه المحطة هي بين أكثر المحطات ازدحاما في العاصمة الفرنسية، وترتبط بخطوط مواصلات دولية بينها خط يوروستار إلى لندن.

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