روسيا مستعدة لفتح النار على أي سفن تدخل المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول عسكري روسي كبير قوله اليوم الاثنين إن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة.

غير أن المسؤول ذكر أن أي قرار من هذا القبيل لن يُتخذ إلا على "أعلى المستويات".

ونفت الولايات المتحدة يوم السبت أنها نفذت عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية، بعد أن قالت موسكو إن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي.

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